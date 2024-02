Tragedia a Cicciano, 500L si ribalta: muore 22enne, gravi i due amici

CICCIANO – Tragedia della strada a Cicciano.

Un ragazzo di 22 anni, Maurizio Napolitano, residente nel rione Gescal di Cicciano è morto in in un incidente stradale verificatosi in via Tavernanova a Cicciano. Feriti anche i due amici che erano con lui in auto.

La Fiat 500 condotta dal povero Maurizio si è ribaltata non lasciando scampo al conducente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il giovane è morto sul colpo e la salma è già stata trasferita all’istituto di medicina legale del Secondo Policlinico per l’autopsia.

Gli amici sono ricoverati all’ospedale di Nola in prognosi riservata.