Torricelli’s Got Talent, studenti sul palco per beneficenza a Somma

Somma Vesuviana. Torna anche quest’anno il “Torricelli’s Got Talent”, l’iniziativa promossa dai rappresentanti e dagli allievi del Liceo Scientifico-Classico E. Torricelli, al fine di valorizzare il talento degli studenti. L’evento si terrà al teatro Summarte di Somma Vesuviana il giorno 20 gennaio alle ore 18:00. Il ricavato, ottenuto sia dalla vendita dei biglietti sia dagli sponsor che hanno deciso di sostenere l’iniziativa, sarà donato a tre diversi enti benefici.

Quest’anno l’evento è stato organizzato integralmente dai rappresentanti d’istituto Ludovica Gentile, Mirko Allocca, Francesco Malfi, Lorenzo Malfi e dalle rappresentanti della consulta Chiara Granato e Claudia Pizza. Le iscrizioni sono state aperte a tutti i ragazzi della scuola e, dopo una selezione, sono stati delineati i partecipanti della gara “Torricelli’s Got Talent”. I ragazzi, nella serata del 20 gennaio, potranno mostrare i loro talenti in ambito artistico, musicale e teatrale. La giuria di questa competizione amichevole sarà composta da 2 rappresentanti e 3 docenti.

Inoltre, i rappresentanti hanno deciso di devolvere in beneficenza l’intero ricavato a tre diverse associazioni: missionari OMI-Procura delle Missioni Estere, ALTS-Associazione per la lotta ai tumori del seno, Einstein non sa leggere APS-Associazione di promozione sociale. La scelta di differenziare la donazione trova motivo nella grande generosità degli studenti che hanno espresso il desiderio di provare a far del bene in più ambiti possibili.