Torre del Greco, poliziotto muore in uno schianto contro un suv

Questa notte a Torre del Greco, in uno schianto tra una volante della polizia e un suv, ha perso la vita il poliziotto Aniello Scarpati

L’incidente stradale si è verificato questa notte, intorno alle 2, lungo la strada che collega la litoranea con Via Nazionale, nella zona di viale Europa, a Torre del Greco.

A rimetterci la vita è stato il capo pattuglia Aniello Scarpati, 47 anni di Ercolano, seduto sul sedile passeggero, che lascia moglie e tre figli.

Nella volante non era solo. Il collega che lo accompagnava è rimasto gravemente ferito e attualmente è ricoverato, in codice rosso, all’ospedale del Mare di Napoli. È stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Stando alle prime informazioni, avrebbe riportato diverse fratture. La prognosi rimane riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

La volante nella quale si trovavano i due poliziotti si sarebbe scontrata con un altro veicolo, per cause ancora da accertare, ma sono state già avviate le indagini per chiarire la dinamica.

Secondo una prima ricostruzione, la volante dei poliziotti, entrambi in servizio al commissariato di Torre del Greco, si sarebbe scontrata con un suv, un BMW X4, che proveniva dal senso di marcia opposto.

Il conducente del suv avrebbe perso il controllo e invaso la corsia opposta ad alta velocità scontrandosi violentemente con la volante della polizia.

L’auto avrebbe scontrato il veicolo condotto dagli agenti facendolo precipitare in un dirupo nella zona dell Ferrovie dello Stato.

Nel BMW si trovavano 6 giovani e 5 di loro hanno riportato delle lievi lesioni che hanno richiesto delle cure in ospedale.

A seguito dell’incidente, il conducente del suv sarebbe sceso dall’auto e scappato a piedi e al momento è irreperibile. La polizia attualmente indaga per omissione di soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, le forze dell’ordine e Maurizio Agricola, questore di Napoli.

La notizia della dipartita di Aniello Scarpati ha suscitato tristezza e rabbia tra i suoi colleghi e nella comunità locale, dove era conosciuto per la sua professionalità nel suo lavoro.

Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, ha inviato un messaggio al prefetto e capo della polizia Vittorio Pisani: “Ho appreso la notizia dell’incidente stradale avvenuto a Torre del Greco nelle prime ore di oggi, che ha coinvolto una vettura della polizia di Stato in attività di servizio, in cui ha perso la vita l’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati. Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a lei e a tutto il corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. All’agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione”.

Vittorio Pisani, capo della polizia, ha voluto ricordare la dedizione con la quale Aniello Scarpati ha esercitato il suo ruolo: “La sua dedizione e il suo sacrificio sono e saranno sempre un esempio per tutti noi. Ai suoi cari l’affetto e la vicinanza di tutte le donne e degli uomini della grande famiglia della polizia di Stato”.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha voluto mandare un pensiero alla famiglia della vittima: “La morte di un agente della polizia di Stato e il grave ferimento di un altro, durante il servizio, a Torre del Greco, mi addolorano profondamente. A nome mio personale e del governo esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia del poliziotto deceduto e all’intera polizia di Stato. Seguo con apprensione le condizioni del secondo poliziotto gravemente ferito. Questo drammatico episodio ricorda ancora una volta il valore e il rischio che le forze dell’ordine affrontano ogni giorno per garantire sicurezza e legalità. Lo Stato continuerà a sostenerle con impegno e a lavorare per migliorare le condizioni in cui operano.”