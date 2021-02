Riceviamo e pubblichiamo.

Si è da poco conclusa con grande successo la settima edizione del premio Internazionale “Ambasciatore del Sorriso” e già si pensa alla prossima. L’organizzazione si trova già a lavoro per l’ottava edizione: parliamo del prestigioso premio Ambasciatore del Sorriso, ideato dall’attore, erede della maschera di pulcinella Angelo Iannelli ed organizzato dall’associazione culturale “Vesuvius” in collaborazione con il Comune di Napoli. Vista la valenza socio-culturale, il premio vede l’adesione di importanti patrocini. Angelo Iannelli ha fatto del sociale una forma d’arte e del sorriso una terapia asserisce: sarà un’edizione straordinaria con tante novità. La finalità della manifestazione e quella di premiare , oltre alle varie sezioni in gara come: Poesia, Pittura, Scultura e Fotografia, gli artisti e le eccellenze che, con la propria arte hanno donato un sorriso ai meno fortunati. Per quanto riguarda il regolamento delle varie sezioni elencate, le opere devono pervenire alla segreteria dell’associazione culturale “Vesuvius” entro e non oltre il mese di luglio. Il bando è riservato a tutte le scuole d’Italia e disponibile sulle pagina Facebook e Instagram alla voce Premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso. Nelle precedenti edizioni sono stati ricordati: Ciro Esposito, giovane tifoso vittima della violenza negli stadi, il cantautore Pino Daniele, gli attori: Massimo Troisi, Eduardo De Filippo e Antonio De Curtis in arte Totò, il giornalista Luigi Necco e il simbolo di Napoli e Acerra “Pulcinella” . Tantissime personalità si impegnano per questo premio che risulta tra i migliori a livello nazionale.