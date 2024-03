Strisce blu a Somma Vesuviana, se ne parlerà in consiglio comunale

Si terrà mercoledì 6 marzo, con inizio alle 17, il consiglio comunale a Somma Vesuviana per discutere, tra l’altro, della petizione sui parcheggi a pagamento. A renderlo noto sono i promotori della petizione, Giovanni Bianco, Annarita Di Palma, Giuseppe Nocerino, Vincenzo Piscitelli e Giuseppe Sommese, che dopo avere presentato le firme hanno chiesto al sindaco Salvatore Di Sarno di verificare la possibilità di modificare il servizio, soprattutto negli orari e nelle tariffe.

Il primo cittadino, dopo aver chiesto tempo, non ha dato riscontri concreti e così i promotori hanno ottenuto che della questione si discutesse in consiglio comunale. Nel corso della stessa seduta, si parlerà anche della mozione presentata dai capigruppo di minoranza Vincenzo Piscitelli, Giovanni Bianco e Giuseppe Nocerino, riguardante presunte irregolarità contrattuali inerenti proprio le strisce blu.

«Più di mille sommesi hanno chiesto la modifica del servizio di sosta a pagamento. Invitiamo loro e tutti gli interessati a seguire il consiglio comunale del 6 marzo, in presenza oppure on line, per tenere alta l’attenzione su una tematica importantissima», dichiarano i promotori della raccolta firme