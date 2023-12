Storie di Cibo e Territorio: inizia il progetto dedicato alla valorizzazione delle tipicità locali

Dopo la presentazione dell’iniziativa, subito tre appuntamenti a San Vitaliano, Brusciano e Castello di Cisterna.

Sarà presentato martedì 19 dicembre, alle ore 18.30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Brusciano, il progetto “Storie di Cibo e Territorio”, dedicato alla riscoperta, anche in chiave di potenziale attrazione turistica, delle eccellenze gastronomiche e delle produzioni tipiche del mondo contadino caratteristiche dell’Agro Nolano-Vesuviano. L’iniziativa è promossa, in partenariato, dai comuni di Brusciano, Castello di Cisterna, Marigliano, Mariglianella, San Vitaliano e Scisciano ed è co-finanziata dal POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale.” Il format dell’itinerario, semplice e innovativo al contempo, prevede l’organizzazione di sei tappe, una per ognuno dei comuni partner, in cui protagonista sarà l’abbinamento di momenti di spettacolo di alto profilo con laboratori di degustazione gratuiti dedicati alla valorizzazione produzioni tipiche locali. Ad ogni comune sarà associato un diverso prodotto tipico. Si comincia il 21 dicembre, alle ore 21.30, a San Vitaliano, presso piazza Leonardo Da Vinci, dove al concerto del giovanissimo cantante e cantautore partenopeo “Gabriele Esposito”, sarà abbinato un laboratorio di degustazione sulla patata, prodotto tipico identificativo del territorio, con il quale esso ancora si identifica, mantenendo vivo il suo passato rurale. Le iniziative si sposteranno, poi, presso il comune di Brusciano, il giorno 23 dicembre, con il laboratorio di degustazione in Piazza XI settembre, e il 26 dicembre presso Castello di Cisterna con l’esibizione dei “The Seven Tenors”. Il progetto proseguirà, poi, nei comuni partner di Mariglianella, Marigliano e Scisciano. E’ previsto, inoltre, un evento di chiusura dove sarà presentata una pubblicazione in cui saranno riportate le ricette presentante nell’ambito dei laboratori di degustazione.