Stesa nella 219, incubo faida tra clan a Pomigliano

POMIGLIANO D’ARCO – Nella notte tra mercoledì e giovedì i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Nilde Iotti per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco nel complesso popolare “219”.

Sul posto i militari hanno rinvenuto e sequestrato 7 bossoli calibro 9. Dalle indagini non è emerso alcun ferimento.

Indagini in corso da parte dei carabinieri volte a ricostruire i motivi all’origine della stesa. L’ipotesi di un avvertimento nell’ottica delle dinamiche criminali tra una fazione e l’altra è molto forte, in un’area dove le tensioni per il controllo dello spaccio di droga non sono mai mancate soprattutto nelle ultime settimane.