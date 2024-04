Sprazzi di vecchio Napoli: a Monza vincono divertimento e spettacolo

Nell’unica partita della domenica pomeriggio, il Napoli si impone a Monza in maniera pirotecnica per 2-4 e si mantiene in corsa per un piazzamento europeo.

La fase decisiva del match è stata la prima metà del secondo tempo, in cui gli azzurri hanno messo le mani sui 3 punti grazie a 3 reti nel giro di 6 minuti. Va sottolineata anche la qualità dei gol, uno più bello dell’altro: questo porta sicuramente qualche rimpianto per come si è sviluppata la stagione rispetto alle capacità di questi calciatori.

In ogni caso la reazione della ripresa non deve ingannare sulla necessità della rivoluzione programmata per la prossima stagione, in quanto molti sono ormai a fine ciclo; queste ultime partite dovranno servire, oltre che per la qualificazione in Europa, anche come vetrina per i giocatori destinati alla vendita nella speranza di poter strappare un prezzo più elevato. Tornando alla partita in sé, il secondo tempo è stato un ottimo spot per il calcio italiano, dimostrando quanto anche le squadre di media e piccola fascia stiano iniziando a giocare a viso aperto, e non solo di rimessa come avveniva in passato: in questo modo viene esaltata la tecnica e sono le prodezze individuali come quelle di oggi a farci innamorare di questo sport.