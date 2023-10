Sparatoria nella notte a Pollena, crivellate auto e abitazione

Paura a Pollena Trocchia, i cittadini si sono svegliati all’improvviso a causa di colpi di pistola esplosi nella notte.

È accaduto in via Camillo Benso conte di Cavour, a Pollena. Durante la notte sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione di un uomo di 43 anni, danneggiando un’auto parcheggiata sulla strada e il muro posto all’esterno della casa. Non si conoscono ancora i motivi di questa sparatoria che ha tutta l’aria di qualcosa di più semplici colpi di pistola fatti esplode per strada. Ad essere presa di mira, infatti, è stata proprio la casa dell’uomo che, stando ad una prima ricostruzione, pare non abbia mai avuto problemi con la legge.

Fortunatamente nessun ferito, solo un grande spavento per tutti i residenti della zona. I carabinieri di Torre del Greco e Cercola stanno ora indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica e capire il motivo di quella che sembra a tutti gli effetti un avvertimento.