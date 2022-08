Sparatoria ad Acerra, feriti due giovani di 15 e 17 anni

Episodio drammatico quello accaduto ad Acerra: due ragazzi di 15 e 17 anni sono rimasti feriti da diversi proiettili all’inguine e ad un piede.

A sparare e ferire la ragazza di 15 anni e il ragazzo di 17 è stato un giovane della zona che si trovava al Parco Novecento ad Acerra, luogo della violenza in cui erano presenti anche i due con un gruppo di amici. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane avrebbe improvvisamente sparato in aria ma al momento non si conosce ancora il motivo di questo gesto.

Sul luogo sono subuto state allertate le forze dell’ordine e i soccorsi medici che hanno subito visitato i due feriti i quali, fortunatamente, non hanno riportato gravi ferite e non sono in pericolo di vita. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine che al momento non hanno ancora identificato il ragazzo.