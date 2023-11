Sparatoria a Pomigliano, esplosi 18 colpi contro un palazzo

POMIGLIANO D’ARCO – Sabato sera di piombo a Pomigliano d’Arco.

Nella serata di ieri, a Pomigliano d’Arco, i carabinieri – allertati dal 112 -sono intervenuti in via Jan Palach (settore III Edificio 6) per una segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Poco prima ignoti avevano esploso diversi colpi d’arma da fuoco verso un palazzo.

I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno recuperato sul manto stradale e sequestrato 18 bossoli calibro 7.65 e calibro 9×21.

Tre, invece, le ogive rinvenute all’interno di due appartamenti dello stabile. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e nel comprenderne la sua matrice.