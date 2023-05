Sorpreso in scooter con 50 grammi di coca: legami sospetti col clan

ERCOLANO: Carabinieri arrestano 49enne per droga. E’ ritenuto vicino al clan Ascione Papale

I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Vincenzo Papillo, 49enne del posto, ritenuto vicino al clan Ascione Papale.

Papillo era in scooter e percorreva Via Madonnelle.

Quando i militari lo hanno fermato per un controllo, addosso aveva 50 grammi di cocaina sottovuoto e ben 1635 euro in contante.

A casa, luogo dove è stata estesa la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto materiale per il confezionamento e la pesatura delle dosi. Papillo è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.

PAPILLO VINCENZO, NATO A NAPOLI, IL 30 LUGLIO 1974