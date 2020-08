Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del comune di Somma Vesuviana

“Aumentano i positivi ed anche le persone in isolamento a Somma Vesuviana, nel napoletano. Ad oggi abbiamo 7 persone risultate positive al Coronavirus. In realtà la settima è una persona domiciliata ma non residente. Per quanto riguarda le persone in isolamento, ora siamo a quota 24. Stiamo seguendo, io, lo staff, il vicesindaco Sergio D’Avino e le altre persone di competenza, secondo per secondo l’intera situazione. Aggiornerò la popolazione e la stampa qualora dovessero esserci ulteriori novità comunicate dalle fonti ufficiali”. Lo ha affermato poco fa, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.