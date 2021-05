Presso la struttura ricettizia Masseria del Duca, in via Pomigliano, 61, a Somma Vesuviana, prossimamente l’inaugurazione della mostra di pittura contemporanea Emozione d’Art con gli artisti Annamaria Romano, Egidio Perna e Francesco Lanza.

Guardare un quadro fa bene all’umore: lo dice uno studio della Norwegian University of Science and Tecnology di Trondheim in Norvegia. Una opera d’arte, insomma, fa ridurre in maniera significativa ansia e depressione. Sarà soprattutto questo il tema principale della prossima mostra di pittura che si terrà il 4 giugno alle ore 19:00 presso la struttura ricettizia Masseria del Duca, in via Pomigliano, 61, a Somma Vesuviana. Sarà l’occasione questa di un ritorno alla vita normale dopo le fasi più gravi della pandemia. La mostra contemporanea Emozione d’Art sarà l’occasione per confrontarsi con le opere degli artisti Annamaria Romano, Egidio Perna e Francesco Lanza. La stessa esposizione sarà allestita, successivamente, a Forte dei Marmi e a New York.

All’evento, inoltre, prenderanno parte anche l’artista Antonella Russo con l’esposizione di candele artistiche intagliate a mano e le ricamatrici Maria Pina Di Luccio e Gianna Raia.

Annamaria Romano, poetessa e pittrice autodidatta, nasce a Pollena Trocchia. Approda inizialmente alla pittura figurativa e, dopo un approccio alle opere paesaggistiche, perfeziona la sua tecnica, giungendo a riprodurre, con giochi d’ombre e varie tecniche di riciclo, opere raffiguranti il mondo circostante. Opere che lei stessa definisce, in modo eloquente, Tracce dello Spirito.

La pittrice si conferma, inoltre, interprete sempre attenta, nei suoi limpidi dipinti, a valorizzare la bellezza mutevole della natura che, come acqua che sempre scorre, offre ispirazione inesauribile al suo sguardo, che riproduce e trasfigura la realtà. Le sue opere, dalla netta marcatura cromatica, spaziano – come spiega la scrittrice e giornalista Antonella Ricciardi – anche nei sentieri dell’arte astratta fino, appunto, al creativo riciclo di materiali ed alle macchie di colori sui coppi napoletani (tegole). In vari decenni di attività, ha espresso il suo amore- continua Ricciardi – per la vita anche attraverso la valorizzazione delle sfumature dei colori dell’arcobaleno, filtrati dalla sua intensa sensibilità; sensibilità che l’ha portata anche ad essere un punto di riferimento, soprattutto nell’area del Vesuviano, per molteplici attività di volontariato, sempre al servizio degli ultimi. La mostra è stata resa possibile grazie anche dall’imprenditore Armando Lanza della Masseria del Duca. Un ringraziamento in particolare alla coordinatrice della mostra, Elisabetta Molaro, che ha curato con meticolosità l’organizzazione.

Tra gli altri partecipanti anche il medico, scrittore e pittore Egidio Perna, che sin dalla giovinezza ha nutrito una forte passione per la pittura, non solo perfezionando negli anni la sua tecnica con la pittura acrilica, ma raffigurando con un tripudio di luci colori morbidi, paesaggi agresti, fiori multicolori e ruscelli ameni. Perna ha una sua personale galleria d’arte a Volla, dove sono esposti tutti i suoi quadri.

Nelle tre serate, ancora, il giovanissimo Francesco Lanza, di soli 11 anni, con i suoi disegni esalterà l’espressione di un artista del futuro per nuovi orizzonti.

Durante la serata del 4 giugno, su invito, sarà anche esposta un’opera d’arte di un noto personaggio partenopeo, che ha fatto la storia anche del folklore napoletano. Nei giorni 5 e 6 giugno, infine, l’ingresso sarà libero con l’ apertura al pubblico dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:00, sempre nel rispetto delle norme sulla sicurezza Covid.