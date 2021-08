No Banner to display

Dal Comune di Somma Vesuviana riceviamo e pubblichiamo

Salvatore Di Sarno (sindaco Somma Vesuviana): “L’altra notte un cittadino avrebbe trovato ben tre inneschi di incendio. Abbiamo provveduto ad inoltrare la segnalazione all’Arma dei Carabinieri. Solo grazie all’intervento di questo cittadino aiutato da altri cittadini è stato possibile evitare un incendio notturno”.

“L’altra notte un cittadino di Somma Vesuviana avrebbe scoperto ben tre inneschi di incendio. A quanto pare tali inneschi sarebbero stati anche filmati e documentati da questo cittadino del quale non svelerò il nome. Appena avuta la segnalazione ho provveduto ad inoltrarla personalmente all’Arma dei Carabinieri. Gli inneschi sarebbero stati trovati in località Rione Trieste e solo grazie al pronto intervento di questo cittadino, con l’aiuto di altri cittadini è stato evitato il peggio e dunque che potesse propagarsi un incendio notturno. Ora, non escludo che tali immagini possano essere al vaglio degli inquirenti e per questo motivo preferisco non divulgarle. E’ chiaro che saranno le Forze dell’Ordine ora ad indagare ma qualora tali inneschi dovessero essere confermati ci troveremmo dinanzi ad un dato almeno preoccupante. Nel pomeriggio di ieri Somma Vesuviana è stata interessata ancora da un incendio, questa volta presso l’alveo Ammendolara nella zona a Monte”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

