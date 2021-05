Dopo il consigliere Rianna, il consigliere Piscitelli e altre componenti della politica e della società locale, anche il collettivo Tramandars dice no all’idea di abbattere un’opera riqualificata solo a fine 2019 e frutto della progettazione di un grande architetto del panorama italiano e internazionale.

“Abbiamo letto un comunicato stampa dall’articolo de ilMediano.it “Somma Vesuviana, approvati progetti per un nido comunale e la nuova scuola dell’infanzia De Matha” dove testualmente si cita “i progetti candidati sono…. la costruzione della scuola dell’infanzia, previa demolizione del plesso scolastico esistente , in via S.Giovanni de Matha.”

Siamo contrari a questa iniziativa, per l’importanza architettonica dello stabile.

Teniamo a ricordare che la struttura è stata progettata dal grande Architetto italiano Aldo Loris Rossi, uno degli architetti italiani più importanti dello scorso secolo.

Alleghiamo per chi magari non conosce la storia di quel luogo, un articolo di Summana, scritto e firmato dall’architetto in persona, precisamente il N°6 del 1986, in cui sono spiegati in maniera didattica i motivi della sua forma, del come è stato immaginato e del perché è stato realizzato in quel modo.