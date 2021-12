Somma Vesuviana, Sveva Romano convocata per gli europei di pattinaggio

Convocazione agli Europei di pattinaggio per la giovane atleta della Somma Skating School Sveva Romano.

Ennesima conferma in Nazionale, per l’atleta 19 enne della Somma Skating School Sveva Romano, per la partecipazione ai prossimi Europei di Pattinaggio Freestyle. L’atleta di casa, campionessa europea uscente nella specialità dello speed slalom, già conosciuta al pubblico per i suoi numerosi successi in campo nazionale ed internazionale, partirà insieme alla Nazionale Italiana per Valladolid, in Spagna, per partecipare al Campionato Europeo che si terrà dal 15 al 19 dicembre. Unica atleta del sud Italia ad essere stata convocata in nazionale per questo importante evento, Sveva cercherà di confermare il suo titolo e di dare il meglio di sè.