Di seguito la nota dei consiglieri di opposizione Celestino Allocca, Vincenzo Piscitelli, Umberto Parisi (Somma Futura) e Lucia Di Pilato (Forza Italia)

I consiglieri di opposizione Celestino Allocca, Vincenzo Piscitelli, Umberto Parisi (Somma Futura) e Lucia Di Pilato (Forza Italia) si associano all’iniziativa dei gruppi di maggioranza e devolvono, insieme a loro, le proprie indennità in favore dell’ospedale Pellegrini di Napoli. Invitano, inoltre, il sindaco e l’intera giunta a fare altrettanto, in modo da rendere ancora più cospicua la donazione, considerando che gli emolumenti di sindaco e assessori sono (giustamente) più alti. Invitano, inoltre, l’ente a recuperare gli emolumenti del consigliere Celestino Allocca, che per sua scelta non li percepisce dall’insediamento in consiglio comunale, e a devolvere anche quelli in favore dell’ospedale Pellegrini. I consiglieri di opposizione ritengono che tale iniziativa benefica debba protrarsi per almeno tre mesi, visto il perdurare dell’emergenza, e si rendono disponibili fin da subito ad un confronto via skype o via telefono per concordare, insieme, tempi e modi della donazione