Somma Vesuviana, mercatino della solidarietà: Telethon e la San Giovanni Bosco–Summa Villa insieme per la ricerca scientifica

Al via la Manifestazione Progetto Telethon – “Il Mercatino Natalizio della Solidarietà” – XII Edizione

Anche quest’anno la “Scuola Secondaria di Primo Grado S. G. Bosco-Summa Villa” collabora con la Fondazione Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare alunni, genitori e docenti sulle problematiche legate alle malattie genetiche rare, sostenere la ricerca scientifica e promuovere la cultura della solidarietà.

In considerazione del valore di tale iniziativa, gli insegnanti hanno coinvolto gli alunni, stimolando la loro sensibilità sui temi della solidarietà e della donazione, e sviluppando la conoscenza e la curiosità sui temi prettamente scientifici della genetica, attraverso dibattiti in classe, visione di filmati, produzione di cartelloni e realizzazione di esperimenti di estrazione del DNA dalle cellule vegetali.

La produzione in classe di lavoretti artistici, da parte di tutti gli alunni, per l’allestimento del Mercatino Natalizio, li ha visti impegnati in prima persona in questo lodevole progetto, rafforzando notevolmente il loro senso di solidarietà.

La manifestazione si terrà, domenica 3 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, nella Piazza V. Emanuele III di Somma Vesuviana, con l’allestimento del “Mercatino Natalizio della solidarietà”, dove saranno esposti tutti i lavoretti prodotti da alunni e docenti.

Per dare maggiore valenza scientifica alla manifestazione, e anche per l’interesse suscitato negli scorsi anni, saranno allestiti i banchetti-laboratorio, dove gruppi di alunni delle classi terze realizzeranno esperimenti di estrazione del DNA dalle cellule vegetali.

Interverranno alla manifestazione:

la dott.ssa Ivana Trapani, ricercatrice del TIGEM di Napoli, che ha condotto importanti studi sui nuovi approcci di terapia genica per correggere le cecità ereditarie.

la dott.ssa Federica Sodano, ricercatrice oncologica, impegnata in importanti studi presso l’Università “Federico II” di Napoli.

La manifestazione sarà allietata dall’orchestra degli alunni della sezione ad indirizzo musicale della scuola che si esibiranno in alcuni brani musicali, diretti dai loro insegnanti di strumento.

La Dirigente scolastica, prof.ssa Rosa Liguoro, i docenti e gli alunni invitano tutti a partecipare, per sostenere la ricerca scientifica e condividere il grande valore di solidarietà dell’iniziativa.

Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Telethon.