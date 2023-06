Somma Vesuviana: Medaglia al Merito Sportivo per il Mister Vincenzo Pennino

Somma Vesuviana. Lunedì 26 giugno il Mister Vincenzo Pennino riceverà la Stella al Merito Sportivo in occasione del suo 77° compleanno. L’evento si terrà presso la Casa del Popolo e mira a celebrare un allenatore, un uomo che per tutta la sua vita ha lavorato con impegno e professionalità per formare giovani talenti del calcio.

Gli sportivi sommesi, in particolare quelli nati negli anni 50 e che hanno

calpestato i campi di calcio a vari livelli agonistici a partire dagli anni 70,

lunedì 26 giugno alle ore 20, presso la Casa del Popolo in via Campane

n.2, conferiranno la Stella al Merito Sportivo sommese al “Mister dei Mister”

Vincenzo Pennino.

Persona conosciutissima ai più per l’impegno in campo calcistico, Pennino ha

contribuito alla diffusione dell’attività agonistica calcistica per molte

generazioni negli anni ’70, ’80,’90 e 2000, con competenza, impegno, passione

e all’occorrenza anche con esborso economico.

La prima panchina del mister che l’ha premiato risale al 1972: 1° Torneo Club

Napoli. Da allora è iniziata una carriera che ha visto Pennino guidare e

coccolare e aiutare a crescere professionalmente molti giovani calciatori.

Infatti, molti giovani calciatori di allora, oggi persone adulte, hanno avuto la

possibilità di apprendere la bellezza del gioco del calcio, fatto di relazioni,

ansia, felicità, frustrazioni, tristezza e rabbia, la magia della vita da

spogliatoio.

L’allenatore Vincenzo Pennino è stato un educatore, una guida per molti, una

persona speciale. Per questo motivo, in occasione del suo 77° compleanno, lunedì 26 giugno, gli sportivi vogliono festeggiarlo e gridargli il loro immenso “Grazie”.