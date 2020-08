Somma Vesuviana, lavori per la riapertura delle scuole e per la sicurezza stradale

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana.

D’Avino (Assessore alla Polizia Municipale e Viabilità): “Priorità ad incroci e strade in prossimità dei plessi scolastici. Iniziata a Somma Vesuviana la più importante e massiccia opera di messa in sicurezza stradale: 16 strade tra centro e periferia”.

“L’Amministrazione presieduta dal sindaco Salvatore Di Sarno ha dato il via ai lavori di messa in sicurezza delle strade e degli incroci. Stiamo dando priorità ad incroci e strade che sono in prossimità delle scuole come ad esempio il quadrivio di San Domenico, poco distante c’è il plesso delle scuole elementari di Via Roma o Via Aldo Moro non distante dalla scuola media San Giovanni Bosco situata in Piazza. Dunque azioni in contemporanea: da una parte la sicurezza sul distanziamento nei plessi scolastici e dall’altra la sicurezza anche esterna sulle strade con priorità a quelle che si trovano nelle vicinanze delle scuole. Questa mattina ho effettuato l’ennesima verifica dei lavori. Stiamo mettendo mano a ben 16 strade tra centro e periferia dando vita alla più importante opera di messa in sicurezza stradale che sia stata mai realizzata a Somma Vesuviana”. Lo ha dichiarato pochi minuti fa Sergio D’Avino, Vice – Sindaco di Somma Vesuviana ed Assessore alla Polizia Municipale ed alla Viabilità.