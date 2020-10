Somma Vesuviana, interventi mirati alla sicurezza stradale in città

Riceviamo dall’ufficio stampa del Comune di Somma Vesuviana e pubblichiamo.

D’Avino: “Operazione sicurezza stradale. Abbiamo installato dissuasori e sistemi protettivi lungo incroci e strade, soprattutto in prossimità di edifici scolastici. A breve le rotonde per eliminare del tutto alcuni incroci pericolosi”.

“Dissuasori, segnaletica stradale, percorsi pedonali protetti, abbiamo operato per la messa in sicurezza soprattutto di quelle strade nei pressi degli edifici scolastici sia centrali che periferici e lo abbiamo fatto lavorando con costanza per garantire serenità a studenti ed insegnanti. Dopo gli interventi sull’incrocio di Via Roma – Via Aldo Moro e dopo i dissuasori installati dinanzi all’ingresso secondario della Scuola Media “San Giovanni Bosco/Summa Villa” e dopo gli interventi di sicurezza stradale in Via Milano, stiamo installando anche le protezioni per la creazione di percorsi pedonali protetti in prossimità di incroci potenzialmente pericolosi. L’Amministrazione Di Sarno sta dando vita ad un’operazione sicurezza che non ha precedenti nel nostro paese”.

Lo ha affermato Sergio D’Avino, Assessore alla Viabilità del Comune di Somma Vesuviana.