Somma Vesuviana. Incontro a Palazzo Torino in vista della Walk of Life promossa da Telethon a Napoli

Somma Vesuviana – Verso la Walk of Life di Napoli del 23 Aprile 2023.

Martedì 4 Aprile 2023, alle ore 17,30 nella sede di Palazzo Torino – Area Corte – Amministratori dipendenti, una delegazione dell’Esercito Italiano, una rappresentanza della Scuola media San Giovanni Bosco si ritroveranno tutti insieme per promuovere la Walk Of Life di Telethon che si terrà a Napoli il prossimo 23 aprile 2023. Tutti con maglietta e pacco gara simboli di chi ha scelto di sostenere la Fondazione Telethon.

La Walk of Life una gara competitiva di 10 Km e una passeggiata di 3 Km pensata apposta per coinvolgere le famiglie, i bambini e le persone meno allenate tutte unite, nel nome della missione di Fondazione Telethon, per far correre la ricerca! Un evento speciale, una giornata di festa, di speranza di sport e di solidarietà. Una giornata di normalità per persone che ogni giorno combattono contro terribili malattie genetiche rare.

Quando abbiamo iniziato, nl 2012, ad organizzare la Wol non ci aspettavamo che si sarebbe protratta per 10 anni, non ce lo aspettavamo perché portare in piazza, ogni edizione, migliaia di persone non è una impresa semplice. Basti pensare che in Città come Milano e Roma La Wol non si è più ripetuta.

Siamo orgogliosi perché, la nostra Città è stata ed è protagonista di tutte le edizioni con la presenza delle Istituzioni, delle scuole, delle famiglie delle imprese del nostro territorio che ci hanno reso campioni di solidarietà. Alla manifestazione saranno presenti: il Sindaco di Somma Vesuviana dott. Salvatore Di Sarno, il Direttore amministrativo del Centro Clinico Nemo di Napoli dott. Francesco Lettieri il Ricercatore prof. Carmine Spampanato .

Vista la collaborazione con l’esercito Italiano saremo onorati avere tra i presenti La dott.ssa Giancarla Minervini e il Sergente Maggiore Angelo D’amore, da sempre a fianco della Fondazione Telethon .