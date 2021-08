No Banner to display

Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere di minoranza Vincenzo Piscitelli

“Siamo sulle prime pagine Tedesche Svizzere ed Olandesi… In fila per i diritti d autore Taiwan e Isole Cayman !!!!

Voi vi chiedete perché?

Perché ieri sera al Consiglio Comunale abbiamo tolto la scena al più famoso “Ciampolillo”, quando alla 27esima chiama (più o meno) del Segretario Generale per stabilire il numero legale, si presenta nell aula da remoto il 13esimo Consigliere che, seppur uscito da parecchio, stava “rincorrendo internet che aveva perso”, ristabilendo, dopo circa 10 min di appello ( prima é toccato ai presenti, poi gli assenti, poi stavano per iniziare a contare ad uno ad uno tutti i cittadini di Somma, nome per nome…… io non mi trovo Lei dice 12, io non mi trovo, né vedo molti di più in video). Il tutto frutto di una chiamata telefonica, avvenuta durante i 10 min di cui sopra, che chissà quale impegno sarà costato al Sindaco Di Sarno.

Sarà sempre cosi: il Sindaco ( la Città di Somma Vesuviana) sarà per questo ultimo anno, vittima del ” Cianpolillo ” di turno….

Impegni dopo impegni il 13esimo Consigliere sarà colui che terrà l Amministrazione Comunale in perenne scacco.

SINDACO SEI “SOTTO ATTACCO” …..

DIMETTITI PER IL BENE DELLA CITTA ‘.