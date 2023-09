Somma Vesuviana, gli studenti del Liceo Torricelli al Festival della Filosofia di Ischia

Somma Vesuviana. Gli studenti del Liceo Torricelli hanno partecipato Festival della Filosofia di Ischia. Il tema dell’edizione di quest’anno è stato “il desiderio”, argomento da cui i ragazzi sono partiti per elaborare i loro progetti per il Festival.

Si è appena concluso il Festival della Filosofia di Ischia. Anche quest’anno il Liceo Torricelli ha partecipato all’iniziativa culturale con le classi 5B Cambridge, 4B Cambridge, 4D Scientifico, 5D Scientifico, 4E Scientifico, 4A Liceo classico. Gli studenti che hanno partecipato alla manifestazione si sono dimostrati molto motivati e preparati. Il tema scelto per questo anno dalla direzione scientifica del Festival è stato “Il desiderio”, argomento che i ragazzi hanno cercato di definire dal punto di vista filosofico.

I lavori degli studenti

Gli alunni in un’ ottica interdisciplinare hanno accolto con entusiasmo questa sfida filosofica elaborando dei panel dal punto di vista scientifico, filosofico e letterario. Nella cornice meravigliosa del Castello Aragonese di Ischia i ragazzi hanno partecipato a talk, conferenze, mostre, installazioni e Lectio magistralis, presentazione di libri, interagendo con altre scolaresche e con docenti ed esperti di filosofia nazionali ed internazionali. In particolare, grazie al direttore scientifico del Festival prof. Mirelli e alla Dirigente prof. ssa Anna Giugliano i ragazzi hanno potuto partecipare all’importante iniziativa culturale. Inoltre, a supervisionare il lavoro degli studenti sono stati i loro docenti, i quali sono stati una preziosa guida per i ragazzi per la kermesse filosofica.

Il tema della prossima edizione

Il Festival tornerà ad Ischia con un nuovo appuntamento per l’ anno prossimo con una nuova sfida da affrontare. Infatti, il tema scelto per la prossima edizione è particolarmente attuale ed è al centro dei dibattiti più recenti: ”Identità artificiali”, un argomento complesso e che che mette in relazione due termini centrali nell’epoca delle reti globali. Sarà un confronto aperto sul “problema dei problemi”.