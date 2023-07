Somma Vesuviana. Furto nella notte al negozio di frutta e verdura di Mast’Alfonso

Somma Vesuviana. Nella notte nuovo furto ai danni del negozio di frutta e verdura “Vesuvio Taste”. La rabbia del titolare: “È il quarto in un mese”. Ad alimentare il senso di sconforto del proprietario del negozio la mancanza di Forze dell’Ordine attive nel territorio cittadino.

Ancora furti ai danni di commercianti nel territorio sommese. Questa notte, infatti, un ladro si è introdotto all’interno del negozio di frutta e verdura “Vesuvio Taste”. L’azienda, gestita da Alfonso Sorrentino e dalla moglie, si trova in Via San Giovanni De Matha. L’uomo è entrato nel negozio portando via parte degli incassi del giorno, un tablet ma soprattutto provocando danni materiali ingenti e mettendo tutto a soqquadro: fili e impianto Wi-Fi manomessi, espositori per la frutta e la verdura rovesciati sul pavimento.

Il colpevole del raid è stato colto in flagrante. Infatti, i due proprietari sono stati allertati dai dispositivi di sicurezza del negozio e sono accorsi sul posto trovandosi davanti il ladro che ha poi aggredito Alfonso. Fortunatamente, l’uomo, un giovane già agli arresti domiciliari, è stato arrestato nella notte.

La rabbia dei titolari

Forte lo sconforto e l’angoscia di Alfonso Sorrentino e famiglia che gestiscono con grande sacrificio e dedizione la propria attività di vendita di frutta e verdura. Il loro è un lavoro molto faticoso, che comincia anche prima dell’alba per recarsi ai mercati ortofrutticoli del territorio o per gestire la coltivazione dei prodotti dei loro terreni agricoli. E quello di questa notte è il quarto furto nel giro di poche settimane.

Alla rabbia per la spiacevole situazione si aggiunge la mancanza di un numero adeguato di Forze dell’Ordine nel territorio della città di Somma. Infatti, i due titolari hanno chiamato i Carabinieri di Somma Vesuviana per chiedere aiuto, ma senza ricevere risposta. Per questo, si sono dovuti rivolgere al Commissariato di San Giuseppe Vesuviano. Purtroppo, da tempo, sono poche le unità di Carabinieri attive nella zona di Somma e l’organico risulta particolarmente ridotto rispetto al casto territorio sommese.