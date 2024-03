Somma Vesuviana è tra i comuni Plastic Free

Riceviamo e pubblichiamo.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano) : “Nel 2019 mettemmo al bando l’uso di piatti e posate non biodegradabili. Poi il protocollo con Plastic Free, le numerose campagne di sensibilizzazione nelle scuole ma anche le molteplici azioni per strada e nelle periferie”.

Con il primo cittadino ci sarà anche l’Assessore all’Ambiente!

Angelo Mocerino – Assessore all’Ambiente del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “L’obiettivo è arrivare ad una città che sia eco – sostenibile. Lo possiamo fare compiendo piccoli passi verso grandi traguardi”.

Piena soddisfazione dalla referente Plastic Free.

Gianna Raia (Referente Plastic Free) : “Più di 4 anni di intenso lavoro sul territorio con campagne di sensibilizzazione anche nelle scuole. Adesso guardare oltre, verso nuovi orizzonti di crescita del territorio”.

Sabato 9 Marzo – ore 9 e 30 – Teatro Carcano – Milano.

“Somma Vesuviana, plasticfree con altri 110 comuni italiani. Ritirerò il prestigioso premio, Sabato 9 Marzo sul palco del Teatro Carcano di Milano durante la cerimonia che inizierà alle ore 9 e 30. Ringrazio Plastic Free Onlus, anche perchè premia un percorso che abbiamo iniziato anni fa nel tentativo di avviare una sensibilizzazione a tappe. Nel 2019 firmai l’ordinanza con la quale vietammo, su tutto il territorio comunale, l’uso e la commercializzazione di piatti e posate non biodegradabili e lo abbiamo fatto prima delle norme europee. A questa azione ne sono seguite altre come le continue operazioni Plastic Free sul nostro territorio con la pulizia e la raccolta della plastica abusivamente sversata in luoghi periferici, ad esempio in aree verdi. A breve partiremo con un altro, ambizioso progetto sulla plastica, sempre sull’intero territorio di Somma Vesuviana. Sabato 9 Marzo, Somma Vesuviana sarà uno dei 7 paesi della Campania che salirà sul palco milanese del Teatro Carcano per ritirare il Riconoscimento ufficiale di Comune Plastic Free. E’ un risultato figlio del grande lavoro che costantemente abbiamo condotto sul territorio. Dobbiamo proseguire su questa strada. Il premio è un incentivo a fare di più e meglio per Somma Vesuviana, riqualificando l’ambiente e le aree verdi”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Somma Vesuviana città d’arte ma adesso anche comune plastic free! Della delegazione che, sarà a Milano, saranno parte anche il Vice Sindaco, Mauro Polliere e l’Assessore all’Ambiente, Angelo Mocerino.

“L’obiettivo è arrivare ad una città che sia eco – sostenibile e lo possiamo fare – ha dichiarato Angelo Mocerino, Assessore all’Ambiente del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – compiendo piccoli passi ma verso grandi traguardi”.

Sabato 9 Marzo – Premiazione dei Comuni Plastic Free 2024 – Teatro Carcano – dalle ore 9 e 30 – Milano.

La soddisfazione della referente Plastic Free, Gianna Raia.

“Il 09/marzo in qualità di referente Plastic Free per il comune di Somma Vesuviana sarò presente insieme all’Amministrazione alla premiazione per i 111 comuni virtuosi. Fiera di ritirare questo premio che è il risultato di una rete tra il Comune e l’ Associazione e di un lavoro svolto sul campo, fatto di sensibilizzazione nelle scuole – ha proseguito la Raia – e clean up sul territorio. Attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, la collaborazione tra l’Associazione e il Comune dura, oramai, da 4 anni. Da sempre l’ Amministrazione si è resa disponibile ad ogni nostra richiesta e per me questa è una grande svolta perché denota la volontà di entrambe le parti di andare avanti per rendere sempre di più il nostro paese plastic free”.