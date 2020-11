Somma Vesuviana, Di Sarno: “Settimo decesso per Covid. Mettiamo le mascherine e rispettiamo le norme di sicurezza”

Riceviamo dal Comune di Somma Vesuviana e pubblichiamo.

“Registriamo il settimo decesso per Covid a Somma Vesuviana, di cui 4 nella Fase 1 e 3 in questi ultimi 20 giorni. Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti che sicuramente arriveranno nelle prossime ore dall’Asl. Ad oggi i dati in nostro possesso sono di 676 positivi attivi di cui 19 ricoverati in ospedale, per un totale superiore a 800 casi da inizio pandemia, ma abbiamo anche altri 19 guariti e ben 235 persone in sorveglianza sanitaria”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.

“Mettiamo la mascherina anche all’aria aperta, manteniamo la distanza fisica, evitiamo pranzi e cene con amici o familiari non conviventi, rispettiamo le norme come la chiusura alle 18 tranne che per l’asporto e non consentiamo aggregazioni fuori a bar, ristoranti e negozi. Ricordo che a Somma Vesuviana resteranno chiusi fino al 13 Novembre: cimitero, scuole di ogni ordine e grado, circoli, parchi. Inoltre almeno fino al 13 Novembre, su tutto il territorio sommese sono vietate le riunioni al chiuso e all’aperto”, aggiunge il primo cittadino.