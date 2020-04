Riceviamo e pubblichiamo

L’associazione per i Diritti degli Anziani(ADA) di Somma Vesuviana nell’ambito delle proprie attività, ha deciso, grazie alla collaborazione dei proprio associati, di donare la somma di euro 1500,00 in buoni da 20 euro caduno, per acquisto di prodotti farmaceutici alle famiglie in gravi condizione economiche.

L’ADA ringrazia la Protezione Civile di Somma Vesuviana per la forte collaborazione nella gestione dei buoni, sia per quanto riguarda l’individuazione delle persone sia per la distribuzione dei buoni acquisti.