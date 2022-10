Somma Vesuviana, buon viaggio Michelina…

In un afoso pomeriggio di settembre Michela D’Avino, per tutti affettuosamente Michelina, è andata via lasciando famiglia e amici attoniti. Un malore improvviso l’ha strappata dalla vita nel luogo che lei amava di più, nell’agenzia assicurativa in via Gobetti.

Il garbo, il sorriso, la disponibilità, la professionalità :Michelina era benvoluta da tutti. La gentilezza in persona, un talento naturale nel comunicare con i clienti e risolvere i problemi. Ancora sotto shock i suoi datori di lavoro, Marco Di Mauro e Maria Amato, che per lei erano la sua seconda famiglia. Un affetto reciproco consolidatosi negli anni e che è diventata una bella storia di amicizia, di collaborazione, di condivisone. Michelina lascia un vuoto enorme in chiunque ha avuto il piacere di conoscerla. Ieri pomeriggio Somma le ha portato l’ultimo saluto nella chiesa di San Giorgio. Di seguito il commosso saluto di Marco e di Maria.

“Il nostro è il saluto alla persona che ci ha accompagnati in questi lunghi anni di vita personale e professionale, sulla quale abbiamo sempre potuto contare per la sua generosità ed affidabilità. Ricorderemo per sempre il suo sguardo mite e riservato, illuminato da un sorriso gentile ed accogliente. Sempre protettiva, equilibrata, paziente con tutti. Ciao Michelina. Con immenso affetto”

(foto di copertina: giornal.it)