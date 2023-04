Somma Vesuviana. A Rione Trieste la funzione religiosa organizzata dall’Associazione Battenti per la Santa Pasqua

Somma Vesuviana. La Settimana Santa sta volgendo al termine. La comunità sommese ha vissuto con grande partecipazione i riti del Giovedì Santo. Ieri, inoltre, si è svolta la storica Processione del Venerdì Santo del Cristo Morto e delle Congreghe, che si è tenuta nuovamente dopo ben quattro anni di stop causa pandemia. E domani si celebrerà la Santa Pasqua in tutte le parrocchie della città. Intanto ci si prepara ad un altro momento della tradizione pasquale del territorio, ovvero il Lunedì in Albis e il tradizionale pellegrinaggio dei “fujenti” al Santuario della Madonna dell’Arco. Anche l’Associazione Battenti di Madonna dell’Arco di Rione Trieste ha voluto celebrare la Pasqua e il primo anno associativo con una funzione religiosa che si terrà nella serata di domani.

“Il momento tanto atteso è arrivato”. Così i battenti dell’Associazione Maria SS. dell’Arco di Rione Trieste Somma Vesuviana (NA), con sede in via Costantinopoli, hanno invitato la cittadinanza sommese a partecipare alla funzione religiosa in occasione della chiusura dei festeggiamenti della Santa Pasqua in onore della Vergine dell’Arco. L’associazione sarà accompagnata dalla banda musicale di Marigliano guidata dai maestri NAPOLITANO – VERNACE. La funzione comincerà verso le ore 20:00 circa, nei pressi della sede dell’Associazione in Via Costantinopoli 115.

