Somma Vesuviana. A Maggio la statua della Madonna di Castello sarà portata in tutte le parrocchie della città

Somma Vesuviana. In una nota congiunta, i sacerdoti della città hanno informato tutta la comunità che, nel mese di maggio, la statua della Madonna di Castello scenderà a valle e sarà portata in visita a tutte le parrocchie di Somma. Un evento pensato per dare a tutti i fedeli, tramite l’immagine materna della Vergine, un segnale di speranza, di gioia e conforto dalle sofferenze.

Nella nota i parroci hanno sottolineato l’importanza e il valore simbolico che la comunità sommese attribuisce da sempre al Santuario di Santa Maria a Castello e alla statua di Maria contenuta in esso: “Nel corso dei secoli, la città di Somma Vesuviana ha sempre visto Castello come luogo privilegiato dove potersi rifugiare nei momenti tristi della storia e nei momenti di gioia per esultare e ringraziare il Signore. La Presenza che caratterizza Castello è lei: Maria dolce castellana della nostra Città. In tempi di calamità e di comune naufragio, la Madonna ha rinfrancato, aiutato, custodito Somma Vesuviana donandole sempre la possibilità di ricominciare. Il segno più bello è sempre stato accogliere Maria tra le nostre case in momenti difficili”.

L’iniziativa è stata promossa dai sacerdoti delle parrocchie di Somma proprio perché Maria costituisce, per tutta la comunità cristiana, un porto sicuro, un rifugio nei momenti di difficoltà: “Abbiamo pensato che dopo l’immane tragedia della pandemia, mentre portiamo ancora i segni dello smarrimento e della sofferenza che ha prodotto. E mentre guardiamo attoniti la guerra in Ucraina e in altre parti del mondo con le sue nefaste conseguenze, fosse necessario vivere un grande segno di speranza e unità. Un segno che metta insieme la città di Somma Vesuviana nel solco della tradizione, ma anche nella comune sfida che il tempo presente ci impone. Per questo motivo abbiamo deciso di promuovere la discesa della Madonna di Castello”.

L’evento si svolgerà nel mese di maggio: “Dal 21 al 28 maggio p.v. la statua della Vergine santa nostra celeste patrona, farà visita a tutte le comunità cristiane della nostra Città. Vogliamo accogliere questo segno di devozione e speranza. Vogliamo far entrare Maria nei nostri cuori e nelle nostre case affinché Ella ci guidi con forza a Gesù. Il programma dettagliato di quei giorni di Grazia sarà a breve reso pubblico, ci è sembrato bello condividere con tutti la gioia di questo