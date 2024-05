Somma Vesuviana, nell’ Hubside il concorso pre-selettivo per il “Premio Massimo Troisi”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Il Premio Massimo Troisi, concorso nazionale dedicato allo spettacolo prevalentemente dedicato ad attori comici istituito nel 1996 arriva al Casamale. La collaborazione tra il comune di San Giorgio a Cremano e l’Hubside (spazio libero delle Arti curato dalle associazioni Amici del Casamale e Tramandars) ha permesso la realizzazione di un concorso comico pre-selettivo per le fasi finali del premio Troisi, quest’anno con la direzione artistica di Ale e Franz. La partecipazione è aperta a tutti gli aspiranti comici e cabarettisti della regione Campania, già numerose le adesioni. Il concorso di miglior comico del Casamale si svolgerà nello spazio Hubside, ipogeo della Chiesa Collegiata sito in via Campane il 24 Maggio e permetterà al vincitore di entrare direttamente alla semifinale del premio Troisi di fine Giugno. I partecipanti verranno valutati da una giuria popolare e una giuria tecnica formata da: Luca Bruno, vincitore uscente del premio Troisi, l’attore ed autore teatrale Rosario Minervini e la bravissima Maria Bolignano che ricoprirà il ruolo di presidentessa di giuria. Ingresso gratuita, gradita e fondamentale la partecipazione!