Somma Vesuviana, gli studenti dell’ ITI “E. Majorana” alla XX Sessione Regionale MEP Campania

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Cos’è il M.E.P

Il M.E.P (Model European Parliament – Simulazione del Parlamento Europeo) è un’Associazione per la promozione sociale, apolitica, senza fini di lucro, costituita, in Italia nel settembre 1996 a Carpi, provincia di Modena. L’Associazione ha costruito un’estesa rete europea di partner e di strutture associative M.E.P. oltre che un network nazionale di Scuole Secondarie. Queste collaborazioni consentono, ogni anno, la realizzazione di due sessioni internazionali e quattro sessioni euro-regionali in varie città europee permettendo a molti studenti di partecipare.

La Campania è entrata nel progetto circa 20 anni fa, attualmente sono 9 le scuole campane che fanno parte di questo prestigioso progetto.

SESSIONE REGIONALE MEP CAMPANIA

Dall’ 8 al 12 aprile 2024, si è tenuta la XX Sessione Regionale M.E.P. Campania. All’iniziativa hanno preso parte anche 16 studenti delle classi terze dell’ITI “ETTORE MAJORANA” di Somma Vesuviana, coinvolto nel progetto da circa 10 anni. Quest’anno i ragazzi (chiamati delegati) sono stati impegnati il 9 e il 10 aprile nei lavori di Commissione insieme con delegati di altre 9 scuole superiori di Napoli e provincia presso i Licei “M. Pagano” e “Vittorini”, il 12 aprile nell’Assemblea Plenaria presso il Liceo “S. Di Giacomo” di S. Sebastiano al Vesuvio. Bravissimi tutti.

STUDENTI DELL’ITI “E. MAJORANA” ALLA SESSIONE REGIONALE CAMPANA 2024

Referente dell’Istituto nel Comitato Regionale:

– Casillo Luca – Studente universitario, ex studente del “Majorana”

Delegati:

– Alaia Raffaele

– Allocca Vincenzo Cristiano

– Coppola Antonio

– Cossentino Martina

– D’Avino Antonio

– Esposito Abate Carmen

– Esposito Giuseppe

– Giugliano Giuseppe

– Iervolino Alfredo

– Mosca Luigi

– Nocerino Vincenzo

– Noviello Raffaele

– Paudice Alessandro

– Pellegrino Andrea

– Toppi Salvatore

– Vitale Arcangelo

Chairs:

– Sangiovanni Lazzaro Francesco

– Coppola Carmela

– Lo Sapio Sebastiano

– Pavlevych Andrii

Staff:

– Falanga Luigi

– Coppola Francesco (Studente universitario)

– Fusco Angelo (Studente universitario)

Il progetto M.E.P., voluto fortemente dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Paola Improta, ha coinvolto i docenti De Cicco C. M., Di Mauro C., Paradiso M. e la prof.ssa Nardi B., docente in pensione i quali hanno guidato e supportato i delegati in questa meravigliosa esperienza.