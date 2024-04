Somma Vesuviana, Centro disabili: nessuno resti indietro mai!

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Il giorno 9 aprile 2024, a seguito di una esplicita richiesta de La città cambia e di Unione Socialista, si è tenuto un tavolo di confronto composto dai rappresentanti dei due movimenti – Selenia Ambrosio, Antonio Iossa – e l’Assessore alle politiche sociali Anna Cuomo, per un ennesimo scambio sulla questione del centro disabili. Si tratta di un problema urgente e delicato che si sta tentando di risolvere efficacemente e in tempi brevi. Per evitare che il servizio resti ulteriormente sospeso, in attesa di rendere il centro disabili di Somma Vesuviana del tutto fruibile, si è giunti a una soluzione temporanea: da giovedì 11 aprile 2024 gli utenti saranno accompagnati da un servizio bus adibito al trasporto dei diversamente abili, presso il Centro per disabili del comune di San Vitaliano, che rientra nello stesso ambito territoriale di Somma Vesuviana e già frequentato da utenti del nostro territorio. Si tratta di una soluzione provvisoria, adottata unicamente per garantire la prosecuzione del servizio e non lasciare gli utenti privi di assistenza. Intanto si sta lavorando a recuperare tutta la documentazione necessaria per garantire la riapertura, in totale sicurezza, del Centro diurno per disabili di Somma Vesuviana che ci si auspica avverrà entro due mesi, a seguito di un nuovo bando per l’assegnazione del servizio. Su questo punto, inoltre, La Città Cambia e Unione Socialista hanno provveduto a formulare e protocollare le proprie proposte per una corretta ed efficiente modalità di gestione e assegnazione del bando.

La Città Cambia e Unione Socialista condividono una posizione aperta al confronto costruttivo come unica strada per trovare soluzioni. Di fronte a un problema serio è necessario mettere da parte gli interessi politici e aprirsi al dialogo con chi quel problema può risolverlo. Pertanto è necessaria una sana opposizione, che eserciti una vigilanza sull’azione dell’amministrazione e possa spingerla a trovare soluzioni ai problemi reali dei cittadini. Entrambi i movimenti continueranno dunque ad attenzionare la vicenda fino alla riapertura del servizio a Somma Vesuviana.

Intanto si dà appuntamento agli utenti del centro e alle loro famiglie domenica 14 aprile in Piazza Vittorio Emanuele III per attività ludiche, di laboratorio e per fare comunità. L’assessore Anna Cuomo sosterrà l’iniziativa ed è disponibile a fornire ogni chiarimento. Nessuno resti indietro mai!