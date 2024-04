Somma Vesuviana, al ristorante “La Lanterna” l’evento “Due ricette per la pace”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Serata evento “Due ricette per la pace” a sostegno del popolo palestinese promossa da Arci Somma Vesuviana, Città aperta e Ristorante “La Lanterna”.

Il 16 aprile, presso il ristorante “La Lanterna”, parleremo di Palestina con il cuoco Omar Suleiman che, per l’occasione, preparerà Mjaddara con Burghul (grano precotto, lenticchie e soffritto di cipolla) e Paccheri con stoccafisso.

Omar Mohammad Suleiman è un cuoco e membro della comunità palestinese in Campania. Nato nella Palestina occupata, terra che non ha mai dimenticato, vive in Italia da oltre quarant’anni. Ha dovuto lasciare il suo Paese ben presto, per potersi dare un’opportunità, prima con un bar, poi con un ristorante (AMIR) entrambi a Napoli, dove è diventato riferimento culturale ed umano. Omar si è sempre impegnato nell’informazione sulla Palestina, nell’attività politica e questo gli ha procurato il divieto di tornare nella sua terra. Da anni combatte per la causa della sua gente dedicando il suo lavoro e il suo tempo a scritti e diverse iniziative tra cui corsi di arabo e partecipazioni in vari docufilm.

Partecipando alla serata, con un versamento minimo di 20 €, si contribuire a raccogliere fondi per le organizzazioni “Palestinian Medical Relife” e “Medici senza Frontiere”.

Ogni piccolo aiuto è importante, non mancante!

Per info e prenotazioni : 3392617675 /arcisomma@libero.it