Somma Vesuviana, gli ospiti del Centro Diurno al Museo di Pietrarsa grazie a “Nati Due Volte”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Continuano le “escursioni” al Centro Diurno.

Dopo la giornata sulla disabilità che si è tenuta sabato due dicembre nella sala consiliare del Comune insieme al Sindaco ed a componenti dell’Amministrazione , ieri gli operatori della Cooperativa “Nati Due Volte” hanno accompagnato gli ospiti del Centro a fare visita al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Il Centro Diurno Disabili di Somma Vesuviana, gestito dalla Cooperativa “Nati Due Volte”, è una struttura che accoglie per alcune ore del giorno persone con disabilità gravi, coinvolgendole attivamente nella gestione e nella realizzazione delle attività previste, al fine di garantire alle loro famiglie un sollievo dal carico quotidiano di cura.

Ai disabili si offre l’opportunità di incrementare l’autonomia nelle basilari attività quotidiane e di svolgere attività socializzanti all’interno ed all’esterno del Centro, in un ottica d’integrazione reciproca con il territorio e di garanzia di un tempo di qualità in cui sviluppare al massimo le potenzialità di ogni frequentante.

Le attività previste rientrano per lo più nella sfera ricreativa ed educativa ,ma anche in quella sanitaria e riabilitativa.

Il sig.Salvatore, padre di uno dei frequentatori del Centro Diurno ,attraverso questa missiva ,il cui testo ripetiamo ed alleghiamo, ha voluto ringraziare tutti gli operatori della Cooperativa “Nati Due Volte” per l’ottima gestione:

“Carissimi amici, siamo quasi ad un anno che mio figlio Domenico ha iniziato a frequentare il Centro; ricordo bene le preoccupazioni che nutrivo il primo giorno in quanto non avevo esperienze del genere. Devo dire che sono stato subito smentito dall’ottima impressione che ho avuto al primo contatto con gli operatori del Centro e con la struttura. Dopo circa undici mesi devo dire che tale impressione non è stata smentita ma anzi si è addirittura rafforzata. Questo è dovuto alla grande professionalità di tutti voi che svolgete il vostro lavoro con grande impegno ,passione ed empatia.

Grazie al vostro modo di operare e di relazionarvi il Centro Diurno gestito dalla Cooperativa” Nati Due Volte” rappresenta una vera eccellenza nella nostra città.

Il vostro operato è stato per me e per tutta la mia famiglia di grandissimo aiuto,ma principalmente per Domenico, il quale ha vissuto questi mesi con tranquillità e serenità. Vi ringrazio per la Vostra gentilezza, cortesia, simpatia e disponibilità.

Sicuramente, visto che sta volgendo a termine il vostro mandato, ci mancherà la vostra dolcezza ; ci mancheranno i vostri sorrisi, ma la cosa più grave è che tutti voi mancherete a mio figlio Domenico.

Mi auguro che in un prossimo futuro possiamo essere di nuovo insieme e portare avanti il lavoro egregiamente iniziato da Voi.

Ringrazio con affetto e stima tutti voi. “

Salvatore.