Somma Vesuviana, il programma delle celebrazioni per la Festa di Santa Maria a Castello

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

FESTIVITA’ DI SANTA MARIA A CASTELLO

Carissimi amici nel Signore,

si avvicina, con lieto giubilo, il tempo della festa in onore della Madonna di Castello.

Nello scorrere della preparazione che stiamo vivendo in questi mercoledì a Lei dedicati, pregustiamo già la gioia di poterne godere i giorni beati dove la nostra devozione trova pieno compiacimento nel vedere la nostra Mamma celeste onorata e venerata.

che è il pilastro del nostro vivere quotidiano.

A Castello siamo chiamati a salire per ricordare a noi stessi quanto prezioso e arduo è il compito affidatoci dalla storia: tramandare l’amore per la nostra terra; curare il creato e averne rispetto; nutrire la fede in Cristo attraverso la devozione a Maria sua e nostra Madre.

Amici cari, salite a Castello per venerare Maria!

Francesco Feola, rettore

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

Mercoledì 3 aprile 2024

Ore 21.00 le paranze di Castello salgono ai piedi della Madonna per pregare e onorarla di un fiore

Momento di preghiera

Cerimonia dell’alza bandiera

Consegna della tammorra

Spettacolo piro musicale a cura della premiata ditta “Lieto Carmine” di Visciano

Sabato 6 aprile “dei fuochi”

Messe in Santuario

Ore 8.30 – 10.00 – 12.00 – 16.00 – 20.00

Domenica 7 aprile ore 12.00 – 19.00 S. Messe

Domenica 14 aprile ore 16.00 – 19.00 S. Messe

Domenica 21 aprile ore 12.00 – 19.00 S. Messe

Giovedì 25 aprile ore 12.00 S. Messa

Domenica 28 aprile ore 12.00 – 19.00 S. Messe

Nel mese di maggio ogni giorno feriale c’è la Messa alle ore 6.30

Venerdì 3 maggio “della Croce”

Ore 6.30 – 12.00 – 18.00 – 20.00 S. Messe

Venerdì 31 maggio

Tutte le parrocchie di Somma Vesuviana chiudono il mese mariano con la Messa alle 19.30 presieduta dal nostro Vescovo Francesco.