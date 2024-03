Somma Vesuviana, le parole di Di Sarno dopo lo stop al Cantiere scuola Ex Bertona

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana : “Cantiere scuola Ex Bertona : ripongo totale fiducia nell’operato della Prefettura e delle Forze dell’Ordine”.

“In relazione agli eventi riguardanti il cantiere della scuola Ex Bertona e come detto in qualche recente dichiarazione ripongo totale fiducia nell’operato della Prefettura e delle Forze dell’Ordine. Spero che una volta accertate le responsabilità, Somma Vesuviana non debba perdere un’opera di tale rilevanza ma, allo stesso tempo, questa vicenda sarà occasione per adottare atti e decisioni importanti riguardo alla struttura organizzativa dell’Ente. Nel prossimo Consiglio Comunale utile, risponderemo in piena trasparenza e al riguardo ringrazio i consiglieri Gaetano Ciro Coppola e Salvatore Rianna. Nella buona direzione sarebbe anche il protocollo con gli enti preposti, finalizzato al controllo di atti, cantieri, gare o bandi. Da parte del sindaco c’è tutta la disponibilità”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano, in merito agli eventi riguardanti il cantiere della scuola Ex Bertona, in località Santa Maria del Pozzo.

