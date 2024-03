Somma Vesuviana, strisce blu: alcune modifiche nelle modalità del servizio

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

A Somma Vesuviana solo la prima ora di sosta a pagamento è di 1 euro, la frazione di 30 minuti è di 0,50 cent.

Dalla seconda ora si paga 0,50 cent all’ora.

Per gli stalli blu antistanti il Cimitero la tariffa giornaliera sarà di 1 Euro, 0,50 cent 30 minuti. Nei giorni festivi sosta gratuita in tutte le aree.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana : “Alle attività commerciali è concesso avere un abbonamento nominativo, nella misura del 40% del proprio organico aziendale. Per le categorie dei medici è previsto un abbonamento mensile di euro 1,66 al giorno per un totale di 50, 00 euro, con la possibilità di sosta su tutti gli stalli di sosta (blu) in esercizio. Nella zona Cimitero la tariffa sarà di 1 euro per tutto il giorno. Nei festivi sosta gratuita su tutto il territorio. Per i residenti, un abbonamento mensile a nucleo familiare, pari a 1 euro al giorno. Per le attività commerciali a 1,66 cent al giorno. Gli abbonamenti non sono validi per le centrali Via Aldo Moro, Via Roma, Via Vittorio Emanuele III. Per 30 minuti la tariffa è di 0, 50 cent. La tariffa per la prima ora non supera 1 euro, dalla seconda 0,50 all’ora. Stiamo valutando ulteriori miglioramenti”.

Parcometri anche in lingua inglese, pagamento anche attraverso le APP, stalli rosa per donne incinte o mamme con neonati, ben 107 strisce bianche.

Il servizio di sosta a pagamento non è su tutto il territorio sommese.

La Domenica e in tutti i giorni festivi la sosta non sarà a pagamento, in tutte le aree, inclusa quella antistante il Cimitero.

Per tutte le informazioni ed i chiarimenti, i cittadini potranno telefonare all’Ufficio Ricezione Piparking, tel – 081 – 0431861 o recarsi presso lo sportello in Via Gramsci 20. Previsti abbonamenti per residenti e attività commerciali.

“Partito il servizio di sosta a pagamento a Somma Vesuviana. Nell’area antistante il Cimitero, la sosta avrà una tariffa giornaliera di 1 euro. Dunque dinanzi al Cimitero si pagherà un euro per la durata giornaliera. I primi 30 minuti 0,50 cent. Ricordo che le strisce blu non sono su tutto il territorio sommese ma solo in aree strategiche. Ricordo anche che la tariffa, per zone diverse dal Cimitero, sarà di 1 Euro per la prima ora ma dalla seconda di 50 cent all’ora. Anche la frazione di 30 minuti ha una tariffa di 50 cent e non di 1 Euro. Dunque dalla seconda ora si pagherà 0,50 cent, all’ora. Il servizio prevede 48 stalli di sosta per persone con disabilità, in possesso di contrassegno CUDE, 8 stalli rosa in possesso di apposito contrassegno, 14 stalli per carico e scarico merci, 723 stalli di sosta blu, 107 stalli di sosta con strisce bianche, 4 stalli bianchi per motocicli. Ricordo che non tutto il territorio sommese è interessato dalla sosta a pagamento, ma solo le aree strategiche. La sosta a pagamento, non è in vigore per tutte le 24 ore ma dalle ore 8 alle ore 21 e in tutti i giorni festivi non c’è sosta a pagamento, inclusa l’area antistante il Cimitero”. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Abbonamenti mensili per residenti e per attività commerciali.

“Per le categorie dei medici è previsto un abbonamento mensile di euro 1,66 al giorno per un totale di 50, 00 euro, con la possibilità di sosta su tutti gli stalli di sosta (blu) in esercizio. Si precisa che il suddetto abbonamento è valido solamente nell’esercizio delle proprie funzioni ed a tal riguardo è necessario esporre sul cruscotto dell’auto, oltre al tagliando di prova dell’abbonamento, anche la dicitura “medico in visita domiciliare”. I collaboratori degli studi medici vanno disciplinati come la categoria abbonamenti per i residenti. Per gli insegnanti di ogni ordine e grado e per gli operatori scolatici in servizio presso le scuole ubicate sul territorio del Comune di Somma Vesuviana, l’abbonamento è pari ad euro 30,00 mensili, dunque 1 euro al giorno. La predetta tipologia di abbonamento è valida in orari e giorni di scuola, con sosta vietata nelle seguenti strade: Via Aldo Moro, Via Roma, Via Vittorio Emanuele III e piazza Vittorio Emanuele III. Per gli stalli di carico e scarico merce in esercizio, la sosta è consentita h24 in via sperimentale per la durata di tre mesi;

Tenendo conto che si stanno studiando miglioramenti, è importante dire che per i residenti l’abbonamento mensile ha un costo di 1 Euro al giorno, per un totale di 30 euro al mese, Iva inclusa. Abbonamento previsto anche per le attività commerciali con il costo di euro 1,66 al giorno per un totale di 50 euro al mese, Iva inclusa. E’ concesso un abbonamento per ogni nucleo familiare – ha concluso Salvatore Di Sarno – ma è chiaro che sono esclusi dall’abbonamento coloro i quali hanno altra disponibilità di posto auto. Il Comune si impegna però ad aggiornare periodicamente la banca dati degli aventi diritto. Gli abbonamenti non sono validi per la sosta in Via Aldo Moro, Via Vittorio Emanuele III, Piazza Vittorio Emanuele III e Via Roma. Tale decisione ha una logica ben precisa, in quanto, in assenza di sosta a pagamento, ma anche quando in passato c’era la sosta a pagamento con i 25 cent per frazione, queste strade erano completamente occupate dalle auto e ininterrottamente. Il tutto a danno delle attività locali, i cui clienti, provenienti anche da fuori Somma, in modo particolare in alcune occasioni come Natale e altre festività, non trovavano mai la possibilità di parcheggiare. Appena partita la nuova sosta a pagamento, abbiamo notato che i posti si sono liberati a vantaggio delle attività locali. Ricordo che Via Aldo Moro e Via Roma, sono le strade centrali del paese. Facciamo chiarezza anche sugli abbonamenti per le attività commerciali. Alle attività commerciali è concesso avere un abbonamento nominativo, nella misura del 40% del proprio organico aziendale. Sottolineo che si stanno valutando ulteriori azioni al fine di migliorare il servizio. Inoltre la società ha aperto uno sportello informativo, in Via Gramsci 20 per fare richieste ed ottenere informazioni. E’ possibile provvedere al pagamento anche attraverso le APP le APP disponibili come PIPARKING, D-PASS, o Easy Park, seguendo le rispettive informazioni. L’auto andrebbe usata per le necessità ed in modo equo. Al riguardo ricordo che a breve inaugureremo anche la Zona a Traffico Limitato per il Borgo Antico del Casamale, al fine di rendere nel tempo, l’intero Centro Storico un Borgo turistico”.