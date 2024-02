Somma Vesuviana, “Acqua e Sale”: Tributo a Mina e Celentano a lume di candela

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Sabato 9 Marzo 2024, un’indimenticabile Music Experience a lume di candela al Teatro Summarte di Somma Vesuviana per celebrare due icone della musica italiana.

Sabato 9 Marzo 2024, uno straordinario evento organizzato da Vivere Napoli e Teatro Summarte: il Music Experience a lume di candela dedicato al duo più amato della musica italiana, Mina e Celentano.

Conosciuti per i loro indimenticabili duetti che hanno incantato il mondo intero, Mina e Celentano saranno onorati in una serata magica, dove il calore delle candele accompagnerà le note dei loro capolavori intramontabili.

Le voci eccezionali di Rita Ciccarelli e Jack Langellotti, accompagnate dalle brillanti note del maestro Alessandro Scialla al pianoforte, guideranno gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso i successi senza tempo del duo più amato della musica italiana. Canzoni come “Acqua e sale“, “Brivido felino” e “Amami amami” saranno solo alcune delle perle che riporteranno in vita sul palco la complicità artistica di Mina e Celentano da sempre amata dal pubblico.

L’evento offrirà anche un’opzione esclusiva per coloro che desiderano vivere un’esperienza ancora più raffinata: oltre ai posti in platea, ci sarà la possibilità di prenotare posti tavolino, dove sarà possibile gustare prelibati drink e stuzzichini comodamente seduti al proprio tavolo riservato.

Mina, la “Tigre di Cremona”, ha incantato milioni di persone in tutto il mondo con la sua voce distintiva e il suo carisma senza tempo, emergendo come un’icona della musica italiana.

Adriano Celentano, con il suo stile inconfondibile e le sue canzoni intramontabili, ha saputo narrare le emozioni e le vicende della nostra società in modo unico, guadagnandosi un posto speciale nel cuore del pubblico.

Dal loro leggendario duetto in “Acqua e Sale” fino al loro ultimo progetto collaborativo “Le migliori”, Mina e Celentano hanno mostrato una sintonia artistica e personale senza pari, regalando brani che sono diventati la colonna sonora della vita di molte generazioni di italiani.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di celebrare con noi la straordinaria carriera di questi due iconici artisti della musica italiana. Preparatevi a cantare, sognare e lasciarvi trasportare al Teatro Summarte, dove la magia di Mina e Celentano prenderà vita sul palco, creando un’esperienza indimenticabile che rimarrà impressa nei nostri cuori.

L’evento si svolgerà sabato 9 Marzo al Teatro Summarte, Via Roma, 15 – Somma Vesuviana, alle ore 21:00.

I biglietti sono acquistabili su Etes.it

Per info potete scrivere a prenotazioni@viverenapoli.com – tel. +39 334 111 9819