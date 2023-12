Somma Vesuviana, “Golden Salon 2023”: l’evento di hairstylisting, moda, trucco e bellezza al Summarte

Somma Vesuviana. Lunedì 11 dicembre si terrà “Golden Salon 2023”, un evento dedicato nel settore dell’hairstylisting, moda, trucco e bellezza. In giuria Raffaele Alaia, hairstylist sommese.

A Somma Vesuviana arriva una serata in cui ad essere protagonisti saranno il mondo della moda e della bellezza. Lunedì 11 dicembre, a partire dalle ore 18:00, presso il Teatro Summarte di Somma Vesuviana, si svolgerà l’evento “Golden Salon 2023”. Si tratta di un appuntamento importante pensato appositamente per gli esperti e appassionati del dell’hairstyling maschile e femminile e del make-up. L’iniziativa è nata da un’idea di Luigi Scognamiglio, fondatore dell’Accademia “La Palestra dei Collaboratori Academy”, la quale offre corsi di formazione per hairstyilst, barber, make-up artist, lashmaker, laminamaker.

Nel corso della serata saranno consegnati tanti prestigiosi premi per le diverse categorie in gara. Saranno presenti come ospiti e in giuria tanti big del settore, tra cui Raffaele Alaia, l’hairstylist sommese titolare di “Luxury Salon Parrucchieri”. Raffaele è stato invitato come “junior official judge” dell’evento. L’ingresso è gratuito.