Somma Vesuviana, petizione contro le strisce blu, buona partecipazione popolare

Sono più di mille le firme raccolte ieri e questa mattina in piazza Vittorio Emanuele III a Somma Vesuviana in seguito all’iniziativa popolare contro le strisce blu lungo le strade cittadini. In molti hanno firmato per protestare contro il nuovo servizio di parcheggio a pagamento, che presenta molte ombre e preoccupa non poco la collettività. Dall’assenza di stalli bianchi (cioè gratuiti) previsti dalla legge fino alla tariffa oraria, sono tante le criticità che hanno spinto alla petizione. La raccolta firme è andata avanti nella giornata di ieri e nella mattinata di oggi ed ha riscosso un buon successo nonostante le avverse condizioni meteo.