Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di tutti i componenti del consiglio comunale e del sindaco.

Il Consiglio comunale, riunitosi in data 26 febbraio 2021, CONDANNA con forza

il vile atto intimidatorio perpetrato ai danni del Consigliere Comunale dott Giuseppe Nocerino. Confida nella magistratura affinche’, in tempi brevi, vengano assicurati alla giustizia i mandanti e gli esecutori dell’esecrabile gesto.

Sostiene ed incoraggia, a voce unanime, il consigliere comunale, affinche’ prosegua il suo percorso politico- amministrativo nell’interesse della Città di Somma Vesuviana.

Tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale, pur conservando la propria identità fatta di storia, origini ed idee di partito, assicurano piena e convinta coesione nel continuare ad operare, secondo il mandato conferito dai Cittadini, per la rinascita morale, sociale, culturale, politica ed economica della Città di Somma VESUVIANA.