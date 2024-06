Somma Vesuviana, il Luxury Salon Parrucchieri conquista due premi al Barber Match 2024

Somma Vesuviana. Primo premio doppio per il “Luxury Salon Parrucchieri” al Barber Match 2024 che si è tenuto a Paestum.

Grande successo per il “Luxury Salon Parrucchieri” di Somma Vesuviana. Il salone diretto dal giovane hairstylist sommese Raffaele Alaia ha partecipato al Barber Match 2024, Campionato Nazionale che si è svolta presso l’Hotel Ariston di Paestum il 9 e il 10 giugno. Si tratta di un evento a cui partecipano ogni anno barbieri, titolari o dipendenti di salone provenienti da tutta Italia e che gareggiano in diverse categorie: modellatura barba, moda commerciale da salone, freestyle curly, razor Fade e fast Fade.

Per il salone di Alaia ha partecipato alla competizione Luca Alaia, il quale è riuscito a classificarsi al primo posto nella categoria “Razor Fade”, confrontandosi con tanti colleghi di diversi saloni italiani. Primo premio anche per Antonietta Gallo, la quale, invece, ha trionfato nella categoria Make-up. Grande soddisfazione, dunque, per i due stylist per questo riconoscimento di notevole importanza: “Ringraziamo il nostro trainer e titolare Raffaele Alaia per i consigli e per la splendida opportunità di prendere parte al concorso nazionale Barber Match 2024”.