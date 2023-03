Somma piange Vincenzo, operaio deceduto nella ditta di trasporti: “Non si può morire così”

SOMMA VESUVIANA. Somma piange per Vincenzo Infante, l’operaio di Barra morto ieri in un tragico incidente sul lavoro all’interno della ditta Vesuviana Trasporti in via Starza della Regina. L’uomo è stato investito da un mezzo in fase di manovra.

Parla il sindaco

Questo il commento del sindaco Salvatore Di Sarno: “Tutta la mia vicinanza alla famiglia di Vincenzo Infante. Perdere la vita e soprattutto perderla per lavorare , per garantire un futuro ai figli, dare la possibilità alla propria famiglia di vivere in serenità , è davvero incomprensibile , non ammissibile. Sulle dinamiche stanno indagando gli inquirenti. Allo stesso tempo la politica forse deve fare di più . No a morti bianche che poi un colore lo hanno ed è quello del lavoro . Si muore per lavorare quando poi dovrebbe essere il lavoro a garantire la vita di chi lavora . Aveva 58 anni Vincenzo. Tutto il mio abbraccio alla famiglia”.

Le reazioni del sindacato

L’allarme sulle morti bianche è lanciato anche da Luigi Raiola Segretario provinciale FAILMS: “Ieri l’ennesimo tragico evento di morti bianche. Questa volta è accaduto a Somma vesuviana, un Lavoratore di 58 anni perde la vita sul luogo di lavoro. Proprio a Somma vesuviana dove a gennaio fu organizzata dall’ organizzazione sindacale FAILMS una manifestazione sulle morti bianche, con la presenza delle istituzioni comunali e regionali. In quella sede uscì forte il grido di preoccupazione anche per qualche evento capitato all’inizio dell’anno 2023 in quello di Caivano.

Quella manifestazione invitava alle istituzioni presenti più controlli e ispezioni suoi cantieri nelle piccole/ medie aziende. Fu lanciato un allarme a tutto il mondo politico…..bisogna fare di più. Non è possibile che si parla morti bianche solo e soltanto dopo un tragico evento. Ancora una volta denunciamo alle istituzioni di non abbassare la guardia su questo macigno. Non può capitare che nel 2023 i figli non vedono rientrare il padre da lavoro, deceduto per garantire una vita dignitosa alla sua famiglia. La FAILMS esprime tutta la sua vicinanza alla famiglia di Vincenzo. E a te …… Grande Lavoratore. R.I.P