Riceviamo e pubblichiamo un comunicato da Somma Futura e la consigliera Di Pilato.



i sottoscritti Consiglieri Comunali, considerando la situazione di emergenza dovuta alla epidemia in atto, che sta coinvolgendo tutto e tutti, e nell’ottica di garantire, a coloro che ne hanno maggiore necessità, di superare quasi indenni sia la emergenza in atto sia e soprattutto lo stato di incertezza socio-economica che ne scaturirà quale sua naturale conseguenza, garantendo la loro piena ed immediata disponibilità a valutare, comunemente, ogni azione tesa in tal senso, propongono alla tua attenzione di valutare ogni tipologia di risorse comunali, disponibili nell’immediato, tese al recupero di fondi, salvaguardando, ovviamente quelle che sono le spese vive necessarie (stipendi dipendenti, ecc).



Ci vengono in mente, ad esempio, voci di spese di bilancio comunale che sono state sospese e/o annullate per tutto il 2020 da disposizioni superiori ( vedi i vari DPCM emanati in tal senso), come ad esempio le rate dei mutui contratti; ancora spese legate ad attività che a tutt’oggi, e per altri mesi a divenire, sono comunque sospese, e quindi rappresentano risparmi per l’Ente; tutti gli altri capitoli di bilancio che sicuramente saranno bravi gli uffici preposti ad individuare e a mettere immediatamente a disposizione per le conseguenze di detta epidemia.



Ci sarà bisogno di atti amministrativi indispensabili, come variazioni di bilancio, che sono, nell’immediato, ad appannaggio della Giunta Comunale, ma che vedrebbe le stesse limitate e/o proporzionate in dodicesimi.



Per tale motivo, e per garantire una azione amministrativa piena ed risoluta, non esitare nel proporci una approvazione (anche con procedure emergenziali) del bilancio di previsione 2020 e dei relativi allegati.



Sicuri di un positivo riscontro in merito, Ti giunga il nostro saluto ed il nostro ringraziamento per quanto di buono stai operando.



I Consiglieri Comunali



C. Allocca L. Di Pilato U. Parisi V. Piscitelli