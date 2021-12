Sipario su Gomorra, D’Amore ed Esposito scrivono a Ciro e Genny: “Abbiamo la vita dell’altro”

Con due toccanti lettere appena pubblicate, gli attori Marco D’Amore e Salvatore Esposito dicono addio a Ciro Di Marzio e a Genny Savastano, i due personaggi protagonisti di Gomorra – La serie, il cult Sky Original prodotto da Cattleya di cui ieri hanno debuttato su Sky e Now gli ultimi due attesi episodi, ora disponibili on demand e in streaming.

Due puntate che calano il sipario sulla drammatica guerra di potere tra famiglie durata otto anni, che ha portato la serie italiana a fare il giro del mondo, ricevendo apprezzamenti in tutti i 190 territori in cui è distribuita da Beta Film. “Sette anni fa ero solo un ragazzo della periferia che sognava di fare l’attore. E per realizzare quel sogno ti ho dato il mio corpo, la mia voce, la mia anima. Ti ho dato tutto me stesso. Il tuo dramma è stato il mio dramma, le tue ferite hanno segnato anche me. Abbiamo vissuto ciascuno la vita dell’altro” scrive Esposito al figlio di Don Pietro Savastano, personaggio che gli ha regalato la ribalta internazionale e che ora dovrà abbandonare per sempre.

Quasi un ultimo, tenero dialogo fra Ciro Di Marzio e Marco D’Amore è quello che immagina invece l’attore casertano, cui l’Immortale ha segnato in maniera indelebile vita e carriera: “Vorrei dirti tante cose, abbracciarti forse. Ma so che non posso nulla. Sei tu il protagonista. Il tuo sguardo è duro, come se mi rimproverassi qualcosa. Poi d’improvviso sorridi, come poche volte hai fatto. Mi dai due piccoli buffetti sul volto. ‘Fa ‘o bravo’ dici. Poi cammini fino alla porta, la apri e te la chiudi alle spalle senza voltarti. Addio Cirù” il commiato di D’Amore all’Immortale.