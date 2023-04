Si presenta per conto del Santuario a riscuotere soldi, trovato il malintenzionato

MARIGLIANO – Circa due settimane fa il santuario di Madonna dell’ Arco di Marigliano segnalava un soggetto che per conto del santuario cerca di riscuotere somme di denaro in maniera indebita . Nella denuncia circostanziata si comunicava espressamente che tale persona non aveva alcun titolo a richiedere le somme di denaro

Con un indagine lampo della polizia locale di Marigliano e tramite l’ascolto di testimoni si arrivava a ricostruire il veicolo con il quale questo soggetto si muoveva per effettuare l’ attività illecita e si riusciva ad indagare la persona che corrispondeva ad un sessantenne di Marigliano

Negli ultimi giorni dichiara il comandante Nacar abbiamo dato uno slancio notevole alle attività investigative . Continueremo su questo solco raddoppiando le pattuglie per i reati di degrado e iniziando da un altro canto a svolgere controlli per il mancato uso delle cinture di sicurezza, revisioni e cellulari con postazioni fisse di controllo