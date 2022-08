Sfide tra 10 divini, retrocessioni e il triplo Cholito: la storia di Fiorentina-Napoli

Domenica sera alle ore 20:45 andrà in scena, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, il match tra Fiorentina e Napoli, valido per la terza giornata di Serie A. Si tratta del primo grande banco di prova per la squadra di Spalletti, reduce da un esordio estremamente convincente con le nette vittorie contro Verona e Monza; la Fiorentina invece, dopo la qualificazione ai gironi di Conference, deve riscattare il deludente pareggio di Empoli della scorsa settimana.

Storicamente il Franchi è stato spesso un campo ostico per il Napoli, che ha vinto solo 18 volte su 72 incontri, mentre la Fiorentina ha ottenuto 36 vittorie; i pareggi sono stati 18. Il primo precedente risale addirittura alla stagione 1928/29, con un pareggio per 1-1 in quell’occasione. Il primo successo degli azzurri è invece datato 1933/34, seguito poi da un lungo digiuno fino alla stagione 1969/70. Nel corso degli anni ‘80 e ‘90, quando entrambe le squadre erano ai vertici del calcio italiano, ci sono state sfide spettacolari, specie quando si sono affrontati fenomeni del calibro di Maradona e Baggio. Indigesta è stata invece la partita della stagione 2000/01, che decreterà la retrocessione in B del Napoli, nonostante la vittoria per 0-1 firmata Edmundo.

Con il ritorno del Napoli in A successivo al fallimento, la tendenza si è invertita rispetto al passato, con varie vittorie negli ultimi anni, dallo 0-1 del 2009/10 al recente 1-2 della scorsa stagione. L’ultimo pareggio risale invece alla stagione 2018/19. Comunque nella storia recente del club il Fiorentina-Napoli più importante e purtroppo ricordato, è stato quello della stagione 2017/18, che ha visto gli azzurri perdere per 3-0 con la tripletta del nuovo arrivato Simeone, ma anche la fine del sogno scudetto e del ciclo più amato nel post Maradona.